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الدمام.. تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر طعناً بـ«سكين»

الدمام.. تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر طعناً بـ«سكين»
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الدمام، بالمنطقة الشرقية فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
أقدم / يوسف بن جمعان بن سعيد العمري – سعودي الجنسية – على قتل/ عبدالله بن عوض بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية – , عمداً وعدواناً وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ يوسف بن جمعان بن سعيد العمري – سعودي الجنسية – ، اليوم، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتُحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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