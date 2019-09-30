دولة جديدة تفتح أبوابها للسعوديين قريباً دون تأشيرة.. تعرف عليها

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جواز السفر السعودي
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تواصل – الرياض:

أعلنت دولة كازاخستان أنها ستصدر قريبًا قرارًا بإلغاء التأشيرة المسبقة للمواطنين السعوديين على أن يحصلوا عليها فور الوصول إلى المطار بالعاصمة “نور”، بعد أن تم تغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور.

وكانت المملكة قد أعلنت أن كازاخستان ضمن الدول الـ 49 المسموح لمواطنيها الدخول إلى المملكة بدون تأشيرة مسبقة.

وقد أطلقت كازاخستان نظاماً جديداً لمنح التأشيرات الإلكترونية في 1 يناير 2019 (تأشيرات السياحة) لمواطني الدول الأخرى من بينهم السعودية، والتأشيرات الإلكترونية كانت تصدر لسفرة واحدة فقط بناءً على دعوة يتم تجهيزها عبر مكتب شرطة الهجرة الكازاخية.

ويمكن للسائح الذي حصل على التأشيرة الإلكترونية أن يستطيع دخول ومغادرة كازاخستان فقط عن طريق المطارات الدولية في كل من مدينتي نور (أستانا) وألماتي.

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