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بالفيديو.. خطأ طبي يؤدي إلى دخول مواطن في غيبوبة منذ 7 أشهر
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تواصل – الرياض:

قال والد ناصر سالم حديش، إن ابنه أُدخل إلى المستشفى منذ سبعة أشهر بسبب حادث نتج عنه كسر في العضد.

وأوضح سالم حديش، أن نجله تعرض للحادث في شهر رجب الماضي، ودخل إلى مستشفى الدرب على إثر ذلك، لإيقاف النزيف الذي عانى منه.

وأوضح أنه دخل بعد ذلك مستشفى عسير، وتحسنت صحته وأصبح يتحدث مع الجميع، وبعدها حدث خطأ طبي تسبب في إتلاف الدماغ ودخل في غيبوبة لم يفق منها حتى الآن.

جاء ذلك خلال برنامج «ياهلا»،، حيث ذكر أنهم راجعوا أكثر من إدارة ولم يحدث شيء في القضية.

إلى ذلك أوضح المتحدث باسم صحة عسير، عبدالعزيز العسيري ، أن المديرية لن تألو جهداً في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لناصر، ولن تتساهل في تطبيق العقوبة الشرعية الرادعة في المتسبب بحالته.

وأشار إلى أن تم التوجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الأمر، وأوصت اللجنة بإحالة ملف القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية مع التحفظ على الملف الطبي للمريض، وتأجيل سفر الكادر الطبي الذي تعامل مع هذه الحالة.

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