نجاة مواطن بعد سقوط مركبته داخل حفرة بشارع في مكة

تواصل – مكة المكرمة:

كاد مواطن بمكة المكرمة أن يفقد حياته جراء سقوط سيارته بشكل مفاجئ داخل حفرة، واختفائها بالكامل في شارع المقرح المحاذي لطريق الدائري الرابع الذي يخضع لأعمال مشروع تنفذه إحدى الشركات ويفتقر لوسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وتعود التفاصيل إلى أن المواطن كان يقود سيارته من نوع جيب لكزس موديل 2005، حيث سقطت واختفت داخل وحل في حفرة نفذتها إحدى الشركات على امتداد طريق المقرح شمال مكة المكرمة، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم.

وقال قائد المركبة إنه تمكن من كسر زجاج أحد أبواب سيارته ونجا من الموت غرقًا، ليجد نفسه خارج المركبة المختفية بالكامل داخل الحفرة التي نفذتها إحدى الشركات في ذلك الشارع دون أن تضع لوحات تحذيرية تنبّه قائدي المركبات منها.

وناشد المواطن المتضرر الجهات المختصة بضرورة محاسبة الشركة المتسببة في تلف مركبته، والوقوف على الأضرار التي تعرض لها من جراء إهمال الشركة.