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هل تُشكل أكياس الشاي خطراً على الصحة؟

هل تُشكل أكياس الشاي خطراً على الصحة؟
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تواصل – وكالات:

قالت دراسة حديثة أن بعض أنواع أكياس الشاي تحتوي على جزيئات من البلاستيك، الأمر الذي يمثل تهديداً خطيراً على الصحة.
وأوضحت الدراسة «إن كيس شاي بلاستيكيا واحدا يمكنه إدخال مليارات من الجزيئات البلاستيكية إلى الجسم، وهي نسبة أعلى بكثير من الكمية المقدرة لجزيئات البلاستيك الدقيقة التي يستهلكها الإنسان خلال عام كامل».

وعند اختبار أكياس الشاي البلاستيكية، وجد الباحثون أنها أطلقت نحو 11.6 مليار من البلاستيك الجزئي و3.1 مليار من جزيئات البلاستيك النانوية.

ويقول الباحثون إن معظم أكياس الشاي مصنوعة من ألياف طبيعية، وإن عدد أكياس الشاي المصنوعة من البلاستيك قد يكون محدوداً، ويقتصر على أكياس الشاي الفاخرة التي تكون أكثر صلابة وثقلاً، وتكون عادة على شكل هرمي صغير.

وأكد الباحثون أن أكياس الشاي العادية التي يستخدمها الملايين في جميع أنحاء العالم مصنوعة من الألياف الطبيعية ولا يدخل البلاستيك في صناعتها، بحسب ما نقل موقع «ميترو» الإلكتروني.

 

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