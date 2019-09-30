«التعليم»: إصدار دليل لمواجهة التنمر ضد الطلاب بالمدارس

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ولي العهد: الهجوم على أرامكو عمل أحمق والنفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يتم ردع إيران

ولي العهد: الهجوم على أرامكو عمل أحمق والنفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يتم ردع إيران

مفاجأة سارة لجميع موظفي.. ضوابط جديدة للترقيات من «الخدمة المدنية»

مفاجأة سارة لجميع موظفي.. ضوابط جديدة للترقيات من «الخدمة المدنية»

قرار إعفاء عمالة المصانع من المقابل المالي.. هل يشمل المرافقين؟

قرار إعفاء عمالة المصانع من المقابل المالي.. هل يشمل المرافقين؟

قرار عاجل من إمارة مكة بشأن «قطار الحرمين» بعد حادث الحريق

قرار عاجل من إمارة مكة بشأن «قطار الحرمين» بعد حادث الحريق

«التعليم»: إصدار دليل لمواجهة التنمر ضد الطلاب بالمدارس

«التعليم»: إصدار دليل لمواجهة التنمر ضد الطلاب بالمدارس
0

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم، عن إصدارها دليل إجرائي لقواعد السلوك والمواظبة، يحوي طرق التعامل مع مخالفات الطلاب، وما يتصل منها بالممارسات العنيفة تحديداً، ضمن سبل الوقاية والعلاج لحالات التنمر.

وأوضحت الوزارة أن الدليل صنّف التنمّر من مخالفات الدرجة الرابعة، ووضّح آلية التعامل معه، مُراعياً الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية للطالب، وأُنشئت وحدات الخدمات الإرشادية التي تقدم خدمات نوعية للطلاب الذين يعانون مشكلات نفسية أو سلوكية وخاصةً قضايا العنف.

وأطلقت الوزارة مشروع “التغلّب على سلوك عنف الأطفال لدى طلاب المرحلة الابتدائية”، بأساليب إرشادية وتربوية للتعامل مع سلوك العنف لدى الطلاب، ونُفذ في عشرِ إدارات تعليمية، كما سعت إلى الوقوف على حجم ظاهرة العنف والاعتداء بين الطلبة في المدارس من خلال الدراسات والبحث العلمي.

وبالشراكة بين اللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة اليونيسيف جرى إعداد وتنفيذ حقيبة مهارات الكشف والتدخل المبكر للأطفال المعرضين للإساءة والإهمال، التي تستهدف جميع معلمي ومديري المرحلة الابتدائية ومشرفي الصفوف الأولية.
كما جرى بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية توعية ‏منسوبي المدارس والطلاب بخط البلاغات ضد أي عنف أو إساءة موجهة للطفل عبر الرقم 11611، للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إنجاز يتجدد.. المملكة الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم

إنجاز يتجدد.. المملكة الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم

«متحدثة التعليم» تكشف حقيقة التعميم المتداول بشأن «حصص النشاط»

«متحدثة التعليم» تكشف حقيقة التعميم المتداول بشأن «حصص النشاط»

شاهد.. كتب مدرسية جديدة ملقاة في حاوية نفايات

شاهد.. كتب مدرسية جديدة ملقاة في حاوية نفايات

«التعليم» تستحدث وظائف بحثية وتعيد النظر في الترقيات

«التعليم» تستحدث وظائف بحثية وتعيد النظر في الترقيات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد
وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>