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حالة الطقس اليوم.. توقعات بهطول أمطار رعدية وتكوّن للضباب على عدة مناطق

حالة الطقس اليوم.. توقعات بهطول أمطار رعدية وتكوّن للضباب على عدة مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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