النيابة تحذر من استغلال المناقصات وتأخير مستحقات الموظفين.. السجن وغرامة 20 ألف ريال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة لجميع موظفي.. ضوابط جديدة للترقيات من «الخدمة المدنية»

مفاجأة سارة لجميع موظفي.. ضوابط جديدة للترقيات من «الخدمة المدنية»

قرار إعفاء عمالة المصانع من المقابل المالي.. هل يشمل المرافقين؟

قرار إعفاء عمالة المصانع من المقابل المالي.. هل يشمل المرافقين؟

قرار عاجل من إمارة مكة بشأن «قطار الحرمين» بعد حادث الحريق

قرار عاجل من إمارة مكة بشأن «قطار الحرمين» بعد حادث الحريق

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

النيابة تحذر من استغلال المناقصات وتأخير مستحقات الموظفين.. السجن وغرامة 20 ألف ريال

النيابة تحذر من استغلال المناقصات وتأخير مستحقات الموظفين.. السجن وغرامة 20 ألف ريال
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن استغلال عقود المزايدات والمناقصات أو العبث بأوامر الصرف لتحقيق مصلحة أو فائدة شخصية، يُعد من صور الفساد الموجبة للمساءلة الجزائية في ظل أحكام المرسوم الملكي رقم 43.

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أنه يحظر استغلال عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر أو العبث بأوامر الصرف أو تأخيرها عن وقتها المحدد وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون من رواتب وأجور بقصد الانتفاع بها شخصياً.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عقوبة التورط في هذه الممارسات السجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة تصل إلى عشرين ألف ريال، حيث تندرج هذه الجريمة تحت الجرائم التي تتعلق بحماية نزاهة الوظيفة العامة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مفاجأة سارة لجميع موظفي.. ضوابط جديدة للترقيات من «الخدمة المدنية»

مفاجأة سارة لجميع موظفي.. ضوابط جديدة للترقيات من «الخدمة المدنية»

«النيابة» توضح حالات جرائم «سوء الاستعمال الإداري».. عقوبات صارمة

«النيابة» توضح حالات جرائم «سوء الاستعمال الإداري».. عقوبات صارمة

«المرور» يوضح غرامة عدم تجديد رخصة القيادة

«المرور» يوضح غرامة عدم تجديد رخصة القيادة

تعرّف على العقوبة المنتظرة بحق مُعذِّب طفلته

تعرّف على العقوبة المنتظرة بحق مُعذِّب طفلته

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد
وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>