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باكستان تصدم إيران بقرار رسمي يخص استيراد الغاز المسال

باكستان تصدم إيران بقرار رسمي يخص استيراد الغاز المسال
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تواصل – وكالات:

قررت هيئة تنظيم الغاز الحكومية الباكستانية فرض حظر على الشركات المحلية العاملة في قطاع الغاز من استيراد الغاز المسال من إيران.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية، أمس الأحد، أن هذا القرار اتخذته الحكومة الباكستانية في ضوء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران .

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت قبل أسابيع، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، ولكنها استهدفت هذه المرة شخصيات بارزة بينها المرشد الأعلى الإيراني.

واتخذت واشنطن هذه الخطوة بعدما أعلن رئيسها أنه كان على وشك تنفيذ هجوم على طهران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية.

ومع تزايد التوتر بين البلدين، وقع ترامب في وقت سابق، أمرا تنفيذيا بالعقوبات التي قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إنها ستجمد مزيدا من الأصول الإيرانية بمليارات الدولارات.

وقال ترامب إن أحد أسباب فرض العقوبات هو إسقاط الطائرة المسيرة لكنه أوضح أنها كانت ستُفرض بأي حال.

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