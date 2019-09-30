مفاجأة سارة لجميع موظفي.. ضوابط جديدة للترقيات من «الخدمة المدنية»

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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أمس الأحد، أن ترقيات موظفي الدولة لن تُربط بالأقدمية كما كانت في السابق، وإنما ستُمنح للمستحق بناءً على أدائه.

وأضاف الحمدان، في كلمة ألقاها أمام المرشحين الذين بدأوا المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض، أن الموظف المستحق المتميز يمكن أن يقفز مرتبتين بشكل استثنائي ووفق ضوابط محددة، بحيث تتم الترقيات عبر توصيات نابعة من إدارات موارد بشرية مؤهلة.

وأكد وزير الخدمة المدنية أن وزارته تعمل على بناء الأسس لإدارات موارد بشرية فاعلة تطبق نفس المفاهيم في القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن هذه الضوابط الجديدة تستهدف التخلص من عبء الإدارة البيروقراطية التي لا تفرّق بين موظف مجتهد وموظف غير مجتهد.

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