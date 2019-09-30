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ماذا قال وزير الدفاع اليمني عن مواقف «تحالف دعم الشرعية»؟

ماذا قال وزير الدفاع اليمني عن مواقف «تحالف دعم الشرعية»؟
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تواصل – واس:

ثّمن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي جهود ومواقف تحالف دعم الشرعية في اليمن لمساعدة الشعب اليمني ووقوفهم إلى جوار الجيش الوطني اليمني في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد الأخطار والمخططات التي تتربص بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الفريق المقدشي قوله خلال ترؤسه اجتماعاً عسكرياً بمأرب: “إن المضي في المعركة المصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خيارٌ لا رجعة عنه”.

وأضاف المقدشي أن اليمنيين والقوات المسلحة في البلاد لن يقبلوا بالعودة إلى الماضي البائد وبالانقلاب على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والتمرد على الإجماع والثوابت الوطنية.

وأكد وزير الدفاع اليمني أن المؤسسة العسكرية في بلاده هي المعول عليها حماية أمن واستقرار البلاد واستعادة دولتها وشرعيتها واسترجاع الحق المنهوب واستكمال معركة التحرير ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ومحاربة التطرف والمشاريع الفوضوية التخريبية.

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