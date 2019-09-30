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«مدني العاصمة المقدسة» يطبق خطة الطوارئ والأمطار

«مدني العاصمة المقدسة» يطبق خطة الطوارئ والأمطار
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تواصل – واس:

طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة، الأحد، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة أعادت تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً”، بعد الأمطار التي هطلت اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وكانت من متوسطة إلى غزيرة ، كما قامت بتمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.

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