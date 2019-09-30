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توقف «واتساب» على هذه الهواتف ابتداءً من العام المقبل

توقف «واتساب» على هذه الهواتف ابتداءً من العام المقبل
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة واتساب إيقاف الدعم بشكل نهائي لمجموعة من الهواتف الذكية العاملة بواسطة نظامي أندرويد وآي أو إس، موضحة أن تطبيق المراسلة الأكثر شيوعاً في العالم يخطط إنهاء دعم هذه الهواتف والأنظمة، لأنه لا يخطط لتطوير إصدار من أجل هذه المنصات.

وقالت الشركة، إن المستخدمين – بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل القديمة – لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وأدرجت صفحة الأسئلة الشائعة في واتساب، الهواتف وأنظمة التشغيل التي لن يعمل عليها تطبيق المراسلة الفورية بحلول شهر فبراير من عام 2020. وأبلغ تطبيق الدردشة عبر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به أن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم واتساب بحلول الأول من شهر فبراير 2020.

وأوضحت الشركة أن تطبيق واتساب لن يكون متاحاً في متجر شركة مايكروسوفت بحلول الأول من شهر يوليو 2020، ولن يتمكن مستخدمو جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر 2020 من استخدام التطبيق.

ومع ذلك، فقد أوضحت شركة واتساب أن قرارها بإنهاء دعم التطبيق المملوك لفيسبوك بالنسبة لهواتف أندرويد وآيفون لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وآيفون القديمة.

ووفقًا لتغريدة نشرها موقع (WABetainfo)، فإن تطبيق واتساب لن يدعم أيضًا الأجهزة التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (iOS 8) أو الأقدم.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان مستخدمي تلك الأجهزة استخدام التطبيق على نظام التشغيل (iOS 8)، لكن لن يتمكنوا بعد الآن من التحقق من الحساب إذا أعادوا تثبيته، على أن يجري إزالة الدعم عن نظام (iOS 8) بشكل كامل في الأول من شهر فبراير 2020.

وتطلب واتساب في تحديث للأسئلة الشائعة من المستخدمين استخدام الهواتف التي تعمل بنظام (2.5.1+)، بما في ذلك هواتف (JioPhone) و (JioPhone 2).

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