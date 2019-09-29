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«غرفة تبوك» تكشف سبب توقف «إفراغات الأراضي والعقارات»

«غرفة تبوك» تكشف سبب توقف «إفراغات الأراضي والعقارات»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أن فرع وزارة العدل بالمنطقة أرجع سبب توقف إفراغات الأراضي والعقارات بمدينة تبوك لصدور توجيهات بالتريث في التصرف بالإفراغ، منوهة أنه لم يصدر أي تعميم بإيقاف الإفراغات.

وأشارت تجارة تبوك، في بيان لها، إلى أنه انطلاقاً من دورها في حل الإشكالات التي تواجه قطاع الأعمال بالمنطقة، وبناءً على الاستفسارات التي وردت للغرفة من ملاك الأراضي وأصحاب مكاتب العقار بمدينة تبوك، فقد التقى رئيس مجلس الغرفة أحمد بن عطيه الحارثي مدير فرع وزارة العدل نايف بن سعيد العطوي.

وأضافت الغرفة أن مدير فرع وزارة العدل أكد أن الموضوع يحظى باهتمام مُباشر من وزير العدل ومسؤولي الوزارة، ويتم عقد الاجتماعات بشكل مستمر لمناقشة ذلك ومن ثم التوجيه بما يلزم.

يذكر أن فرع وزارة العدل بتبوك قد أوقف إفراغات الأراضي والعقارات منذ أسبوعين وسط تساؤلات بشأن هذا القرار.

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