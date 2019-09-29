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شاهد.. لحظة إخلاء طيران الأمن لمحطة قطار الحرمين بجدة عقب الحريق

شاهد.. لحظة إخلاء طيران الأمن لمحطة قطار الحرمين بجدة عقب الحريق
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إخلاء طيران الأمن لمحطة قطار الحرمين من الركاب إثر اندلاع حريق محدود في حي السليمانية ظهر اليوم الأحد.

وكانت الأجهزة المختصة قد باشرت ظهر اليوم إخماد حريق شب في سطح أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، فيما أعلنت صحة جدة نقل 5 مصابين في الحادثة للمستشفى لتلقي العلاج، في حين عملت 16 فرقة طبية من عدة جهات في موقع الحريق.

وشوهدت سحب الدخان من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حيث تتواصل الجهود لإخماده، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن الحادثة.

وسجلت الحركة المرورية في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية المحيطة بمحطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة، كثافة مرورية مرتفعة، تزامنا مع فترة الذروة لخروج المدارس والموظفين من أعمالهم، صاحبها انتشار كبير لرجال المرور للعمل على توزيع الكثافات وتسيير حركة السيارات وتحويل الحركة المرورية في بعض الطرقات بهدف تخصيصها لمركبات الطوارئ والإطفاء، لمباشرة حريق المحطة.

 

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