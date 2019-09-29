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الأحوال المدنية تكشف عن شروط تغيير «صور النساء» في الهوية الوطنية

الأحوال المدنية تكشف عن شروط تغيير «صور النساء» في الهوية الوطنية
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تواصل – فريق التحرير:

اشترطت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تكون صورة المرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية بالحجاب، وذلك في حالة إصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على مواطنة استفسرت بشأن مدى إمكانية أن تكون صورة المرأة بدون حجاب في الهوية الوطنية، حيث أكدت الأحوال المدنية على ارتداء الحجاب.

أما فيما يتعلق بتغيير الصورة في الهوية الوطنية للرجال والنساء، أوضحت الأحوال المدنية أنه لا يتم تغيير الصورة إلا بتغير ملامح الوجه أو بموجب تقارير طبية.

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