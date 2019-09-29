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تعرف على طريقة تقليل استهلاك البيانات في «IOS 13»

تعرف على طريقة تقليل استهلاك البيانات في «IOS 13»
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تواصل – وكالات:

تساعد ميزة “وضع تقليل استهلاك البيانات” في نظام تشغيل “آي أو إس 13” على أجهزة أيفون في تقليل استهلاك البيانات التي تستخدمها التطبيقات في الخلفية، كما أنها تساعد في تسريع شبكة الانترنت.

وتعمل هذه الميزة من خلال منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام البيانات، مثل نسخ الصور احتياطياً على آي كلاود والتحديثات التلقائية للتطبيقات، وتشغيل الفيديو التلقائي.

ويجب تفعيل هذا الوضع للبيانات الخلوية، وشبكات Wi-Fi محددة، عند الاتصال بشبكة Wi-Fi للحد من كمية البيانات التي يمكن استخدامها، أو إذا كانت بطيئة للغاية، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

أولا: نقدم لكم في هذه السطور خطوات تفعيل وضع Low Data من بيانات الجوال:

• توجه إلى قائمة الإعدادات على هاتف آيفون الخاص بك.
• اضغط على خيار (خلوي) Cellular.
• اضغط على (خيارات البيانات الخلوية) Cellular Data Options.
• ستجد من بين الخيارات خيار (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mode؛ قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.

ثانيًا؛ إليك طريقة تفعيل وضع Low Data لشبكة واي فاي:

• انتقل إلى قائمة الإعدادات على هاتف آي فون.
• اضغط على خيار (واي فاي) Wi-Fi.
• تأكد من انضمامك إلى الشبكة التي تريد تفعيل الوضع عليها.
• اضغط على الزر الذي يحمل رمز “i” الموجود بجوار اسم الشبكة.
• في شاشة إعدادات شبكة Wi-Fi، قم بتشغيل (وضع تقليل استهلاك البيانات) Low Data Mode من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.

يمكن أيضاً تفعيل تقليل استهلاك البيانات في تطبيقات وخدمات معينة، مثل إنستغرام.

ولتقليل استهلاك البيانات في تطبيقات البث يمكن تقليل جودة الفيديو أو الصوت.

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