الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار عاجل من إمارة مكة بشأن «قطار الحرمين» بعد حادث الحريق

قرار عاجل من إمارة مكة بشأن «قطار الحرمين» بعد حادث الحريق

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

«الجوازات» تتيح 3 خدمات جديدة لإصدار التأشيرة السياحية بالمنافذ الرئيسية

«الجوازات» تتيح 3 خدمات جديدة لإصدار التأشيرة السياحية بالمنافذ الرئيسية
0

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المديرية العامة للجوازات، 3 خدمات لإنهاء إجراءات القادمين إلى المملكة بغرض السياحة، وذلك عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر “كاونترات” الجوازات في منافذ الدخول الرئيسية.

وقال مدير مشروع التأشيرات السياحية بالجوازات الرائد ذعار بن سعد الروقي، إن الخدمة الأولى التي تقدمها للسائحين القادمين إلى المملكة تكون عبر جهاز “الكيوسك” أو الخدمة الذاتية، والذي يتم من خلاله قراءة بيانات الجواز والخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه، ومن ثم دفع قيمة التأشيرة عبر نقطة “مدى” المتوفرة بالجهاز.

وأضاف أن الخدمة الثانية تكون عن طريق أجهزة “الآيباد” اللوحية، حيث يتم تعبئة بيانات الجواز والتقاط الصورة والتسديد عبر خدمة “الأون لاين”، ومن ثم الانتقال إلى “كاونترات” الجوازات لإنهاء إجراءات القدوم.

وأشار إلى أن الخدمة الثالثة يتم تقديمها عبر “كاونترات” الجوازات، حيث تم تزويدها بنقاط دفع يتم تحصيل الرسوم عن طريق هذه النقاط، وإنشاء سجل للسائح، والسماح له بالدخول إلى أراضي المملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تُطلق «التأشيرة السياحية» الإلكترونية.. استقطاب 115 مليار ريال

المملكة تُطلق «التأشيرة السياحية» الإلكترونية.. استقطاب 115 مليار ريال

الإقامة منتهية هل يلزم تجديدها لإصدار تأشيرة خروج نهائي؟.. «الجوازات» تجيب

الإقامة منتهية هل يلزم تجديدها لإصدار تأشيرة خروج نهائي؟.. «الجوازات» تجيب

المملكة تبدأ استقبال مواطني 49 دولة دون تأشيرة مسبقة

المملكة تبدأ استقبال مواطني 49 دولة دون تأشيرة مسبقة

الجوازات» تتيح خدمة جديدة للصم وضعاف السمع بجميع الإدارات

الجوازات» تتيح خدمة جديدة للصم وضعاف السمع بجميع الإدارات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد
وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>