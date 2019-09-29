«الجوازات» تتيح 3 خدمات جديدة لإصدار التأشيرة السياحية بالمنافذ الرئيسية

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المديرية العامة للجوازات، 3 خدمات لإنهاء إجراءات القادمين إلى المملكة بغرض السياحة، وذلك عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر “كاونترات” الجوازات في منافذ الدخول الرئيسية.

وقال مدير مشروع التأشيرات السياحية بالجوازات الرائد ذعار بن سعد الروقي، إن الخدمة الأولى التي تقدمها للسائحين القادمين إلى المملكة تكون عبر جهاز “الكيوسك” أو الخدمة الذاتية، والذي يتم من خلاله قراءة بيانات الجواز والخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه، ومن ثم دفع قيمة التأشيرة عبر نقطة “مدى” المتوفرة بالجهاز.

وأضاف أن الخدمة الثانية تكون عن طريق أجهزة “الآيباد” اللوحية، حيث يتم تعبئة بيانات الجواز والتقاط الصورة والتسديد عبر خدمة “الأون لاين”، ومن ثم الانتقال إلى “كاونترات” الجوازات لإنهاء إجراءات القدوم.

وأشار إلى أن الخدمة الثالثة يتم تقديمها عبر “كاونترات” الجوازات، حيث تم تزويدها بنقاط دفع يتم تحصيل الرسوم عن طريق هذه النقاط، وإنشاء سجل للسائح، والسماح له بالدخول إلى أراضي المملكة.