لمستفيدي «سكني».. تمديد مبادرة دعم المدنيين وإضافة «البناء الذاتي»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة خيار البناء الذاتي للمستفيدين من المبادرة ممن هم على قوائم الانتظار في برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي اليوم، أنه تم تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتموا 50 عاماً فأكثر لمدة ستة أشهر إضافية.

وأشار البرنامج إلى أن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة ممن أتم خمسين عاماً حتى نهاية شهر مارس 2020، يأتي حرصاً من وزارة الإسكان على الإسهام في تمكين المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة من الاستفادة بالمبادرة والخيارات السكنية المتاحة فيها، مبيناً أن إجمالي المستفيدين من المبادرة خلال الفترة الماضية وصل إلى نحو 4 آلاف مستفيد.