الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار عاجل من إمارة مكة بشأن «قطار الحرمين» بعد حادث الحريق

قرار عاجل من إمارة مكة بشأن «قطار الحرمين» بعد حادث الحريق

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

0
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
محمد العتيبي

 

قد يستغرب البعض العنوانَ ولكن الحقيقة تفرض نفسها فوظيفة المرشد الطلابي لا تخفى على الجميع، فهو من الأعمدة الأساسية في العملية التربوية والتعليمية، وما دعاني لكتابة هذه المقالة هو التنمر الذي يحدث غالبا في المدارس وخصوصاً ما حدث مؤخراً من شجار -بسبب هذا التنمر – في إحدى المدارس الابتدائية في الرياض والذي للأسف كانت نتيجته صادمة ومؤلمة للمجتمع وذلك بوفاة أحد طلابها خنقاً على يد أحد زملائه! لن أسترسل عن أهمية وجود المراقبين والإداريين أثناء تجمع الطلاب في أوقات فراغهم، وليس لدينا شك بأن مسؤولية إدارة المدرسة عن مثل هذه الحوادث مسؤولية عظيمة لأنهم أمانة – مؤقتة – عند ذهابهم من البيت إلى المدرسة ، التنمر شكل من أشكال العنف وظاهرة عدوانية للأسف منتشرة في كل مكان خصوصاً ضد صغار السن وهنا يأتي دور المدرسة والبيت ، وبما أن الواقعة وقعت في المدرسة فحديثي هنا عن المرشد الطلابي ودوره الحيوي في احتواء ما قد يتعرض له الطلاب من مشكلات لأنه من تخصصه وصميم عمله ، أنا هنا لا أعمم فبعض المرشدين قائم بدوره على الوجه المطلوب ونأمل منه المزيد ، ولكن أتحدث عن البعض الآخر، الذين لا يبادرون وليس لهم دور فاعل في المدرسة أولئك القابعين في مكاتبهم وكأنهم في عالم آخر !!

لا بد من تفعيل دور الإرشاد الطلابي بكل الوسائل كأن يجتمع المرشد بكل طالب على حدة بشكل دوري بتخصيص عدد معين من الطلاب كل يوم يناقش همومهم وما يعانون من مشكلات وما يعترضهم من معوقات، وإيصال صوتهم للإدارة ولأولياء أمورهم للبحث عن الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة، وما المانع من أن يخالط الطلاب في أوقات فراغهم وتجمعاتهم وفي الفسح يتابعهم ويسجل ملاحظاته فلربما أحدهم يعاني فيحتوي معاناته قبل تضخمها ومن يدري فربما مثل هذه الشجارات والخلافات بينهم هي نتيجة لتراكمات سابقة لم تقطع جذورها منذ وقت مبكر.

الطالب غالبا – وهنا أتحدث عن كلا الجنسين – خصوصاً في المرحلة الابتدائية يتملكه الخوف فلا يستطيع إظهار مشاعره وإخبار المعلمين وإدارة المدرسة أو المرشد وهنا يأتي دوره المهم.

ولا ننسى كذلك دور الأسرة في المنزل والتي يجب عليها أن تبادر في سؤال أبنائها عما يواجههم من مشكلات في حياتهم وفي المدرسة على وجه التحديد، وهناك علامات ظاهرة تدل على أن الطفل يواجه مشكلة ما أو يُمارس عليه نوع من التنمر مثل كثرة السرحان وقضم الأظافر والبكاء ليلاً والخوف وعدم الرغبة في النوم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وطني قطعة من الجنّة

وطني قطعة من الجنّة

اختلاف دون خلاف!!

اختلاف دون خلاف!!

لقاء في الطائرة..

لقاء في الطائرة..

ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي

ماكس ستينكي.. من رموز التراث الصِّناعي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد
وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>