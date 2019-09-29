حريق في «عداد كهرباء» مدرسة للبنات بالمجمعة.. وإخلاء 212 طالبة ومعلمة

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة عبدالله العفيصان، بأن حريقًا وقع صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً في عداد للكهرباء في السور الخارجي للمدرسة ؛ ولم يمتد للمبنى، وتم إخلاء 186 طالبة و 26 من منسوبات المدرسة دون أن يصاب أحد بأذى بفضل الله.

وبادرت قائدة المدرسة وزميلاتها بإخلاء الطالبات من المخارج المخصصة في وقت قياسي ؛ وفق خطة الطوارئ والسلامة؛ فيما عملت لجنة الأمن والسلامة بالمدرسة، على فصل قواسم الكهرباء لمنع امتداد الخلل لداخل المبنى.

وبين العفيصان، أنه تم التواصل مع الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التعليم لمتابعة الحالة، حيث تم التواصل على الفور مع الدفاع المدني والهلال الأحمر وشركة الكهرباء والذين تم تواجدهم في الموقع على الفور.

وأضاف أن مدير التعليم بمحافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعه باشر الحالة في الموقع في حينه واطمأن على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، والمبنى المدرسي ووجّه فِرَق الصيانة بمباشرة الموقع، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية الداخلية للمبنى؛ على أن تنتظم الدراسة غداً بعد الانتهاء من الإجراءات والصيانة اللازمة.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالإدارة، أن إجراءات الطوارئ في المدرسة تمت وفق الإجراء النظامي، وجار استبدال العدادات والكيابل المتضررة.