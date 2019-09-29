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مزايا كبيرة ومهمة في تحديث أبل الجديد «iOS 13».. تعرف عليها

مزايا كبيرة ومهمة في تحديث أبل الجديد «iOS 13».. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

أصلح تحديث جديد لنظام التشغيل الخاص آي أو إس (iOS) ثغرات مهمة، وأضاف التحديث ميزات ترقبها مستخدمو أجهزة آيفون وآيباد.

وذكر تقرير لـ”cnet” ترجمته “سكاي نيوز“، أبرز المزايا التي أضافها نظام التشغيل الجديد iOS 13 إلى أجهزة أبل كالآتي:

البطارية
إن شحن البطارية بالكامل بشكل روتيني، والاحتفاظ بها لفترة طويلة من الوقت، يمكن أن يتلفها بمرور الوقت، لكن الخيار الجديد في (iOS 13) يهدف إلى المساعدة في إطالة عمر البطارية عن طريق تعلم عادات الشحن ومنع البطارية من الشحن بالكامل على الفور.

إذا كنت تعتاد على شحن هاتفك يوميا أثناء النوم، فستعمل خاصية Optimized Battery Charging (شحن البطارية المحسّن)، ما يساعد في شحن بطارية الآيفون الخاص بك حتى 80 بالمئة.

يتيح لك تطبيق الملفات، الذي تم تجديده الآن مسح المستندات ضوئيا وحفظها مباشرة على جهازك أو على التخزين السحابي دون بذل مجهود كبير.

افتح تطبيق الملفات، وانقر على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية على اليمين، ثم اختر مسح المستندات. يمكنك مسح صفحات متعددة في ملف PDF واحد ثم حفظها في iCloud.

كان البحث عن الرسائل السابقة في تطبيق iMessage أمرا مروعا دائما، إلا أنه مع التحديث الأخير يمكنك البحث عن كلمة أو عبارة واحدة، ثم يتم عرض النتائج على الفور تقريبا.

قم بفتح تطبيق الرسائل، اسحب لأسفل للكشف عن حقل البحث واكتب ما تريد البحث عنه.

البحث بصوتك
في أي مكان تجد فيه شريط البحث في تطبيقات أبل، ستلاحظ وجود ميكروفون الآن في أقصى اليمين.

انقر فوق الرمز الجديد لإدخال استعلام البحث الخاص بك عن طريق الصوت، بدلاً من الكتابة.

مشاركة الصور
يمكنك الآن تجريد معلومات الموقع من صورة عند مشاركتها مباشرة من تطبيق الصور.

ويعني الخيار الجديد أنه يمكنك ترك الصورة بعلاماتها الجغرافية ويمكنك مشاهدة مكان التقاطها، ولكن عندما تشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل، يمكنك إزالة تلك المعلومات والحفاظ على خصوصية أي معلومات عن الموقع.

حدد صورة (أو صور) تريد مشاركتها في تطبيق “الصور” ، ثم انقر فوق “خيارات” في الجزء العلوي من الشاشة وقم بإيقاف تشغيل “الموقع” تحت قسم “التضمين”.

مؤشر صوت جديد
ميزة أخرى طال انتظارها لمستخدمي iOS، الذين يطالبون شركة أبل بتغييرها، وهي مؤشر مستوى الصوت.

المؤشر في iOS 13 أصغر بكثير وينزلق من جانب الشاشة. عندما تقوم بضبط مستوى الصوت، يتقلص إلى خط صغير فقط، ولكن كل ذلك يختبئ عندما تجد مستوى الصوت المناسب.

الجزء “المخفي” هنا هو أنه عندما يظهر هذا الشريط الأبيض على شاشتك، يمكنك استخدام إصبعك لسحب مستوى الصوت لأعلى ولأسفل بدلاً من استخدام أزرار الصوت الفعلية على جانب جهاز آيفون أو آيباد.

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