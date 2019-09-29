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هل تغطي وثيقة التأمين تطعيمات «الإنفلونزا»؟.. توضيح من «الضمان الصحي»

هل تغطي وثيقة التأمين تطعيمات «الإنفلونزا»؟.. توضيح من «الضمان الصحي»
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تواصل – الرياض:

أوضح المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، أن التغطية التأمينية لوثيقة التأمين الصحي تتضمن الإجراءات الوقائية المدرجة على جدول التطعيمات الوطني الذي حوى ما يزيد على (36) تطعيماً.

وأضاف متحدث “الضمان الصحي” أن وثيقة التأمين الصحي تغطي التطعيمات الموسمية ومنها تطعيم “الأنفلونزا”.

ودعا المعارك، جميع المؤمَّن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم بضرورة أخذ التطعيمات الوقائية التي تسهم في تعزيز مستوى الحماية لهم من الأمراض أو العدوى.

وأشار إلى أن حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة.

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