الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

إليك قائمة بأفضل الهواتف الذكية

إليك قائمة بأفضل الهواتف الذكية
0

تواصل – وكالات:
نشر موقع “سبوتنيك” عربي، قائمة بأفضل الهواتف الذكية في العالم، وذلك استنادًا إلى السعر والأداء والمواصفات المتاحة، وقد احتل الهاتف الصيني “ون بلس 7T” المرتبة الأولى كأفضل الهواتف التي تستخدم نظام “أندرويد” لعام 2019؛ فالهاتف يتميز بتصميمه المميز وجودة الكاميرا في التقاط الصور.

واحتل المرتبة الثانية هاتف “iPhone 11” الذي يمتاز بشاشة مميزة بحجم 6.1 بوصة مع معالج قوي وكاميرا جيدة.

وجاء في المرتبة الثالثة هاتف آخر من طراز “ون بلس” وهو “ون بلس 7 Pro” الذي يمتاز بمعالج قوي وكاميرا جيدة، بالإضافة لحساس التعرف على بصمة اليد والتعرف على الوجه.

وجاء هاتفا Google – Pixel 3a وPixel 3a XL في المرتبة الرابعة، واللذان يتمتعان بشاشة OLED وأداء جيد.

خامسًا جاء هاتف “ون بلس 6T” الذي يتميز بحساس التعرف على البصمة والوجه.

وضمت القائمة أجهزة مثل Samsung Galaxy S10e وiPhone XR وSamsung Galaxy Note 10 Plus وSamsung Galaxy S10 وGalaxy S10 Plus، بالإضافة إلى iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«فيفو »تطلق هاتفاً ذكياً بدون أزرار وكاميرا 64 ميغابكسل

«فيفو »تطلق هاتفاً ذكياً بدون أزرار وكاميرا 64 ميغابكسل

ردود فعل صادمة لـ«أبل» على أجهزة «آي فون» الجديدة

ردود فعل صادمة لـ«أبل» على أجهزة «آي فون» الجديدة

صدمة لعشاق «آيفون».. انتظِرْ حتى العام المقبل ولا تشترِ «آيفون 11»

صدمة لعشاق «آيفون».. انتظِرْ حتى العام المقبل ولا تشترِ «آيفون 11»

فيفو تُطلق هاتفها IQOO PRO الجديد.. أعلى جودة مع الألعاب وبلا مشاكل

فيفو تُطلق هاتفها IQOO PRO الجديد.. أعلى جودة مع الألعاب وبلا مشاكل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد
وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>