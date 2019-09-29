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أطعمة تحميك من أمراض القلب.. تعرّف عليها

أطعمة تحميك من أمراض القلب.. تعرّف عليها
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تواصل- وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن مجموعة من الأطعمة التي تحافظ على صحة القلب في حالة المداومة عليها، وهي كالتالي:

سمك السلمون
يُعتبر السلمون من أفضل الأغذية لصحة القلب؛ وذلك لاحتوائه على أحماض أوميغا3، التي تُعتبر دهونًا صحية يمكن أن تقلل من خطر اضطرابات نوبات القلب وانخفاض ضغط الدم.
ويمكنها أيضًا أن تُقلل من الدهون الثلاثية وكبح الالتهابات؛ حيث يوصى بتناول وجبتين من سمك السلمون أو غيرها من الأسماك كل أسبوع.

زيت الزيتون
هذا الزيت يحتوي على دهون صحية، كونه غنيًّا بالمواد المضادة للأكسدة الصحية للقلب؛ فهو قادر على حماية الأوعية الدموية، كما أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم؛ بحسب موقع “ويب طب”.

الجوز واللوز
حفنة صغيرة من الجوز واللوز قد تقلل من خطر ارتفاع الكوليسترول، كما أنها تحميك من التهاب شرايين القلب، كونها تحتوي على الألياف والدهون الصحية للقلب.

البطاطا الحلوة
تتميز البطاطا الحلوة بأنها لا تسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، كما أنها تحتوي على الألياف وفيتامين أ والليكوبين؛ لذا عليك استبدال البطاطا البيضاء بالحلوة.

البرتقال
يحتوي البرتقال على البكتين، وهي ألياف مكافحة لارتفاع الكوليسترول “الضار”، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم.

الشعير
يحتوي الشعير على الألياف التي يمكنها أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وربما تساعد على خفض مستويات السكر في الدم أيضًا؛ لذا عليك استبدال الأرز بالشعير من أجل حياة أفضل.

الشوفان
إذا وضعت القليل من دقيق الشوفان في وعاء من الماء الدافئ، فإن ذلك سيشعرك بالامتلاء لساعات، فهو يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على ألياف تساعد على خفض مستويات الكوليسترول “الضار”.

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