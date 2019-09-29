متحدث «التحالف»: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً من صنعاء وسقط في صعدة

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019م صاروخا بالستيا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.