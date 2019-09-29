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بأكثر من مليون تغريدة.. المواطنون ينعون اللواء «عبدالعزيز الفغم»

بأكثر من مليون تغريدة.. المواطنون ينعون اللواء «عبدالعزيز الفغم»
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تواصل – فريق التحرير:

نعى المواطنون، اليوم الأحد، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد إعلان نبأ استشهاده إثر إطلاق النار عليه من صديقه.

وفي غضون دقائق عقب إعلان استشهاد اللواء الفغم، تصدر هاشتاق “عبدالعزيز الفغم” موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة، بأكثر من مليون تغريدة، حيث نعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن

ونعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، الفقيد الفغم عبر حسابه بموقع تويتر: “اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء #عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال وزير التجارة ماجد القصبي: “اللهم تقبل عبدك#عبدالعزيز_الفغمبواسع رحمتك ورضوانك، نشهد الله على حسن خدمته ووفائه لمليكه ووطنه، اللهم أكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه”.

وغرد حمد الصنيع قائلاً: “ستظل صورة وقوفك الشامخ خلف مليكك راسخة في ذاكرة كل من عاصرك وسنتذكرك ونضرب بك المثل بعد أن شهد لك العالم أنك فريد في تأدية عملك.. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته”.

ونعى ياسر زمل، الفقيد قائلاً: “رحم الله من سكن في قلوب جميع المواطنين نظراً لما كان يقدمه لولاة أمرنا وملوكنا… ورفع الله قدره في الآخرة كما رفعه في الدنيا… وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما الإعلامي مفرح الشقيقي، فنعى الفقيد بأبيات شعر قال فيها: “يبكيك شعب قد حرست ملوكه وزرعت روحك حولهم أسوارا ونقشت ذكرك في الشجاعة مثلما نقش الزمان بأرضنا الأحرارا ستظل رغم الموت فينا فارساً إن الحياة تخلّد الأبرارا”.

الجدير بالذكر أن اللواء الفغم – رحمه الله- تخرج في الكلية العسكرية للملك خالد، وجاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ونقل للخدمة في الحرس الملكي، وعمل كضابط ارتباط في مواكب الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ورافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل وفاته لمدة وصلت إلى عشر سنوات، وحصل على إحدى الدورات في فنون الصاعقة والتي استطاع بها أن يكون مؤهلاً لحراسة أهم الشخصيات في البلاد حراسة شخصية، كما عُين حارس شخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

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