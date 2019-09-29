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بالفيديو.. وزير خارجية إيران يتعرض لموقف مُهين في أمريكا

بالفيديو.. وزير خارجية إيران يتعرض لموقف مُهين في أمريكا
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تواصل- وكالات:

تعرض وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لموقف محرج ومهين، حيث منعه رجل أمن من التحرك خارج مبنى الأمم المتحدة، بعد أن وضعت واشنطن قيوداً على تنقلاته، ورفضت منحه تصريحاً لزيارة دبلوماسي.
 ووثق مقطع فيديو محاولة الوزير “ظريف” للسير متجهاً إلى خارج المبنى، إلا أنه فوجئ برجل أمن يمنعه، بعد أن كان يرغب في زيارة مجيد روانجي مندوب إيران في الأمم المتحدة الذي يرقد في مستشفى بنفس المدينة نيويورك.
 إلى ذلك، أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن ظريف لن يتمكن من زيارة الدبلوماسي الذي يعالج من السرطان، إلا إذا أفرجت إيران عن أحد السجناء الأمريكيين الذين تحتجزهم.
 وفرضت الولايات المتحدة قيوداً مشددة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين، وسمح لهم فقط بالتنقل في منطقة صغيرة في مانهاتن وحي كوينز، ومن وإلى المطار، وغير ذلك يجب الحصول على موافقة مسابقة.

 

https://youtu.be/MP-GiUvCHS4

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