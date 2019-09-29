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خبيرة تغذية: هذا النوع من القهوة يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من اضطرابات النوم

خبيرة تغذية: هذا النوع من القهوة يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من اضطرابات النوم
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تواصل – وكالات:

قالت خبيرة التغذية الألمانية، إمكه ريزه، إن القهوة الخضراء تعد سلاحاً فعالاً لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وأوضحت ريزه أن القهوة الخضراء (غير محمصة) تعمل على تنشيط الأيض، كما أنها تحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، ما يحول دون تخزين السكر والدهون في الجسم.

كما يمتاز حمض الكلوروجينيك باحتوائه على مضادات أكسدة تتمتع بتأثير إيجابي في البشرة وتحارب الشيخوخة. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة الخضراء على كمية أقل من الكافيين، ومن ثم تعتبر مناسبة للأشخاص الذين يعانون العصبية واضطرابات النوم عند شرب القهوة المحمصة العادية.

وإلى جانب شرب القهوة الخضراء، ينبغي بطبيعة الحال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والمواظبة على ممارسة الرياضة من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

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