الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

شرطة مكة: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

«الجبير» يرد على نائب الرئيس الأمريكي السابق ويوضح دور المملكة في حماية المنطقة (فيديو)

«الجبير» يرد على نائب الرئيس الأمريكي السابق ويوضح دور المملكة في حماية المنطقة (فيديو)
0

تواصل – الرياض:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تزداد تطوراً يوما بعد الآخر، مشيرا إلى بعض الأصوات الأمريكية التي تحدثت عن تلك العلاقة، ومتناولا دور المملكة في اليمن، وذلك خلال نقاش سياسي أجراه معه ريتشارد هاس رئيس منتدى العلاقات الخارجية، في الولايات المتحدة.

وأكد الجبير أن المملكة لها علاقات جيدة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء، وذلك يعود للقاء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس الأمريكي روزفلت في مصر عام 1945، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الوقت وعلاقات الرياض وواشنطن تزداد عمقا وتطورا، حيث إن مصالحهما متوازية.

وأوضح أن المملكة تقاتل في اليمن بدلا من حضور جيوش للمنطقة لحماية ما يعادل 25% من النفط العالمي، وبدلا من تحميل دافعي الضرائب تكلفة ذلك، ولهذا يجب أن نُدعم لا أن نُنتقد، فمصالحنا واحدة.

وأضاف: “كنا نسمع لسنوات من الآخرين “أنتم أغنياء، وأقوياء، وعليكم أن تتولوا القيادة في الشرق الأوسط، وأن تتعاملوا مع المشكلات هناك”، الآن، ونحن نقود، نرى أسئلة مثل “ماذا تفعلون؟”، إذا كنت تريد منا أن نقود، ادعمنا. وإذا كنت تريد أن تقود، فبكل الوسائل سندعمك”.

وردا على ما قاله نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن وإليزابيث وارن سيناتور مجلس الشيوخ بأن مصالح أمريكا والمملكة غير متوافقة، قال الجبير إن ذلك غير صحيح، فمصالحنا متوافقة مع الولايات المتحدة في التعامل مع إيران واستقرار العراق والحرب في سوريا وضد حزب الله ودعم مصر والسودان واستقرار البحر الأحمر وليبيا وغيرها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الشرطة الأمريكية تقتل مسلحاً بعد طعنه 5 أشخاص في مركز للتسوّق

الشرطة الأمريكية تقتل مسلحاً بعد طعنه 5 أشخاص في مركز للتسوّق

بالفيديو.. وزير خارجية إيران يتعرض لموقف مُهين في أمريكا

بالفيديو.. وزير خارجية إيران يتعرض لموقف مُهين في أمريكا

تطورات جديدة في قضية حميدان التركي

تطورات جديدة في قضية حميدان التركي

«الجبير»: المملكة سترد بالخيارات المناسبة ضد هجمات «أرامكو»

«الجبير»: المملكة سترد بالخيارات المناسبة ضد هجمات «أرامكو»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>