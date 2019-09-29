«الجبير» يرد على نائب الرئيس الأمريكي السابق ويوضح دور المملكة في حماية المنطقة (فيديو)

تواصل – الرياض:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تزداد تطوراً يوما بعد الآخر، مشيرا إلى بعض الأصوات الأمريكية التي تحدثت عن تلك العلاقة، ومتناولا دور المملكة في اليمن، وذلك خلال نقاش سياسي أجراه معه ريتشارد هاس رئيس منتدى العلاقات الخارجية، في الولايات المتحدة.

وأكد الجبير أن المملكة لها علاقات جيدة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء، وذلك يعود للقاء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالرئيس الأمريكي روزفلت في مصر عام 1945، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الوقت وعلاقات الرياض وواشنطن تزداد عمقا وتطورا، حيث إن مصالحهما متوازية.

وأوضح أن المملكة تقاتل في اليمن بدلا من حضور جيوش للمنطقة لحماية ما يعادل 25% من النفط العالمي، وبدلا من تحميل دافعي الضرائب تكلفة ذلك، ولهذا يجب أن نُدعم لا أن نُنتقد، فمصالحنا واحدة.

وأضاف: “كنا نسمع لسنوات من الآخرين “أنتم أغنياء، وأقوياء، وعليكم أن تتولوا القيادة في الشرق الأوسط، وأن تتعاملوا مع المشكلات هناك”، الآن، ونحن نقود، نرى أسئلة مثل “ماذا تفعلون؟”، إذا كنت تريد منا أن نقود، ادعمنا. وإذا كنت تريد أن تقود، فبكل الوسائل سندعمك”.

وردا على ما قاله نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن وإليزابيث وارن سيناتور مجلس الشيوخ بأن مصالح أمريكا والمملكة غير متوافقة، قال الجبير إن ذلك غير صحيح، فمصالحنا متوافقة مع الولايات المتحدة في التعامل مع إيران واستقرار العراق والحرب في سوريا وضد حزب الله ودعم مصر والسودان واستقرار البحر الأحمر وليبيا وغيرها.