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«هيئة النقل»: إيقاف تجديد تراخيص 27 منشأة في تطبيقات توجيه المركبات

«هيئة النقل»: إيقاف تجديد تراخيص 27 منشأة في تطبيقات توجيه المركبات
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تواصل – الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للنقل إنه لم يتم تجديد تراخيص 27 منشأة في مجال تطبيقات إعادة توجيه المركبات لعدم التزامها بالأنظمة الصادرة أو عدم قدرتها على المنافسة ضمن جميع اشتراطات الكفاءة والجودة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المطيري، وقال إن نحو ثماني منشآت جديدة حصلت على الموافقة المقيدة على طلباتها، مبيناً أن إجمالي المنشآت المرخصة حالياً بلغ 11 منشأة، وعدد الرحلات السنوية التي تمت عن طريق تطبيقات إعادة توجيه المركبات تجاوزت 150 مليون رحلة.

الجدير بالذكر أن هيئة النقل العام قد أكدت أن نشاط توجيه المركبات يقتصر فقط على السعوديين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و65 عاماً، وسمحت للمواطنين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، شرط أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة. حسب “الاقتصادية”

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