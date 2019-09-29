توضيح من «البنوك السعودية» حول الحد الأعلى لتحويلات الوافدين خلال أول 3 أشهر من العمل

تواصل – فريق التحرير:

حددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية وفقا لقواعد الحسابات البنكية الحد الأعلى لتحويلات الوافدين خلال فترة تأشيرة العمل “3 أشهر”.

وكشفت اللجنة أن مبلغ 10 ألاف ريال للمرة الواحدة هو الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك تنفيذها للوافد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على هوية الإقامة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الحد ينطبق على المهن الفنية ومهن الأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا.

وفيما يخص تحويلات المهن العمالية والعادية، أوضحت اللجنة أن الحد الأعلى للتحويل للحوالة الواحدة يجب أن يتناسب مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر.