الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

توقف «تطبيق واتساب» عن العمل على هذه الأجهزة في 2020

توقف «تطبيق واتساب» عن العمل على هذه الأجهزة في 2020
0

تواصل – وكالات:

أعلن تطبيق WhatsApp عن توقف الدعم لأجهزة هواتف الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل Android 2.3.7 وأجهزة آيفون iPhone التي تعمل على نظام تشغيل iOS 7 اعتبارا من 1فبراير 2020م ، وذكر التطبيق عبر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به أنه سيوقف الدعم النهائي للهواتف الذكية التي تعمل على منصات Android و iOS . حيث أنه لا يخطط لتطوير هذه المنصات.

وقطع التطبيق بأن مستخدمي أنظمة التشغيل القديمة لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية .
كما أعلنت الشركة أن تطبيق الواتساب لن يكون متاحا في متجر مايكروسوفت ، و أوضح واتساب أن قراره بإنهاء دعم التطبيق المملوك لـ فيسبوك Facebook لهواتف أندرويد Android وهواتف آيفون iPhone لن يؤثر على العديد من المستخدمين، عدا الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد Android القديمة وأجهزة آيفون iPhone.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خبراء يحذرون من ثغرات خطيرة بنظام «iOS 13» الجديد.. تعرّف عليها

خبراء يحذرون من ثغرات خطيرة بنظام «iOS 13» الجديد.. تعرّف عليها

امرأة تكشف قدرات جديدة لهاتف آيفون بعد العثور عليه في الماء

امرأة تكشف قدرات جديدة لهاتف آيفون بعد العثور عليه في الماء

ثغرة خطيرة في نظام «آيفون» الجديد «آي أو إس 13».. احذروها

ثغرة خطيرة في نظام «آيفون» الجديد «آي أو إس 13».. احذروها

الكشف عن أسعار وموعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة بالمملكة (صور)

الكشف عن أسعار وموعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة بالمملكة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>