أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن

تواصل – واس:

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدّى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأخوة الفقيدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .