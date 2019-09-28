تطورات جديدة في قضية حميدان التركي

تواصل – الرياض:

قال تركي، نجل المواطن حميدان التركي السجين في أمريكا، إن فريق الدفاع عن والده رفع قضية لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، وطلب في مرافعة أخرى تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط، لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.

وأضاف ابن حميدان التركي، أنه ضمن المحاولات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع عن والدي حميدان التركي، تم رفع القضية للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، كما تم طلب في مرافعة أخرى تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.

وتابع: الأسبوع الماضي صدر قرار المحكمة العليا برفض طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى، بعد عرضه على 6 قضاة وتصويت 3 بالقبول و3 بالرفض، لذا تم تثبيت قرار محكمة الاستئناف بالرفض حسب الإجراء المتبع.