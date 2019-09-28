الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

تطورات جديدة في قضية حميدان التركي

تطورات جديدة في قضية حميدان التركي
0

تواصل – الرياض:

قال تركي، نجل المواطن حميدان التركي السجين في أمريكا، إن فريق الدفاع عن والده رفع قضية لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، وطلب في مرافعة أخرى تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط، لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.

وأضاف ابن حميدان التركي، أنه ضمن المحاولات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع عن والدي حميدان التركي، تم رفع القضية للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، كما تم طلب في مرافعة أخرى تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.

وتابع: الأسبوع الماضي صدر قرار المحكمة العليا برفض طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى، بعد عرضه على 6 قضاة وتصويت 3 بالقبول و3 بالرفض، لذا تم تثبيت قرار محكمة الاستئناف بالرفض حسب الإجراء المتبع.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دعم عسكري أمريكي لحماية الموارد النفطية في الخليج

دعم عسكري أمريكي لحماية الموارد النفطية في الخليج

وفاة فتاة سعودية جراء حادث مروري مروع في أمريكا

وفاة فتاة سعودية جراء حادث مروري مروع في أمريكا

وزير الخارجية الأمريكي: نُقدر مشاركة المملكة والإمارات في حماية الممرات المائية

وزير الخارجية الأمريكي: نُقدر مشاركة المملكة والإمارات في حماية الممرات المائية

استنفار أمني بحثاً عن «المومياء اللص» سارق البنوك بأمريكا

استنفار أمني بحثاً عن «المومياء اللص» سارق البنوك بأمريكا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>