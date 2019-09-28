الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

بدء تطبيق «لائحة الذوق العام».. تعرف عليها

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

«البنوك السعودية» تحذف «فيديو توعوي» أثار ردود الأفعال

«البنوك السعودية» تحذف «فيديو توعوي» أثار ردود الأفعال
0

تواصل – الرياض:

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنها تابعت باهتمام ردود الأفعال على الفيديو التوعوي الخاص بعمليات الاحتيال الإلكتروني، الذي تم عرضه على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للجنة، مشيرة إلى أنها هدفت من ورائه، إلى تبصير أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال التي يلجأ إليها المحتالون لغرض الإيقاع بضحاياهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الإعلام بالبنوك السعودية، اليوم السبت، قالت فيه إنها «فوجئت بالتفسيرات غير الدقيقة لمضمون الفيديو والتي عبرت عنها ردود أفعال بعض المتابعين والمعلقين وعلى نحو بعيد كل البعد عن مقصد الرسالة التوعوية للفيديو»، مؤكدة أنها تحترم وتقدر الجميع، كما أنها حريصة على خلو محتوى برامجها التوعوية من أي إساءة تمس أي طرف في المجتمع.

وأشارت إلى أنها رغم تقديرها لكافة التعليقات المتباينة حول الفيديو، بما في ذلك تلك التي أخرجت المحتوى عن سياقه الصحيح المنسجم مع الهدف التوعوي الخالص للفيديو، إلا أنها ارتأت حذف الفيديو تفاديًا لأي التباس محتمل حوله، وبما يخالف الهدف المقصود من ورائه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ساما» تنصف العملاء.. لا يحق للبنوك تجاوز الحد الأعلى للرسوم

«ساما» تنصف العملاء.. لا يحق للبنوك تجاوز الحد الأعلى للرسوم

خلال أيام.. بدء تطبيق قرار ملزم للمحال التجارية بشأن وسائل الدفع الإلكتروني 

خلال أيام.. بدء تطبيق قرار ملزم للمحال التجارية بشأن وسائل الدفع الإلكتروني 

تعليمات مهمة من «البنوك» لتأمين كلمة المرور.. احذروا الأصدقاء والأقارب 

تعليمات مهمة من «البنوك» لتأمين كلمة المرور.. احذروا الأصدقاء والأقارب 

«البنوك السعودية»: جدولة المديونيات للعملاء بدون رسوم إضافية.. في هذه الحالة

«البنوك السعودية»: جدولة المديونيات للعملاء بدون رسوم إضافية.. في هذه الحالة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>