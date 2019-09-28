«البنوك السعودية» تحذف «فيديو توعوي» أثار ردود الأفعال

تواصل – الرياض:

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنها تابعت باهتمام ردود الأفعال على الفيديو التوعوي الخاص بعمليات الاحتيال الإلكتروني، الذي تم عرضه على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للجنة، مشيرة إلى أنها هدفت من ورائه، إلى تبصير أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال التي يلجأ إليها المحتالون لغرض الإيقاع بضحاياهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الإعلام بالبنوك السعودية، اليوم السبت، قالت فيه إنها «فوجئت بالتفسيرات غير الدقيقة لمضمون الفيديو والتي عبرت عنها ردود أفعال بعض المتابعين والمعلقين وعلى نحو بعيد كل البعد عن مقصد الرسالة التوعوية للفيديو»، مؤكدة أنها تحترم وتقدر الجميع، كما أنها حريصة على خلو محتوى برامجها التوعوية من أي إساءة تمس أي طرف في المجتمع.

وأشارت إلى أنها رغم تقديرها لكافة التعليقات المتباينة حول الفيديو، بما في ذلك تلك التي أخرجت المحتوى عن سياقه الصحيح المنسجم مع الهدف التوعوي الخالص للفيديو، إلا أنها ارتأت حذف الفيديو تفاديًا لأي التباس محتمل حوله، وبما يخالف الهدف المقصود من ورائه.