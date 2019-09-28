إصدار فواتير «المياه» إلكترونيًّا في المدينة وتبوك.. والرياض قريبًا

أعلنت شركة المياه الوطنية، بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، اليوم (السبت)، عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية، بهدف تطبيق مراحل التحول الرقمي لتطوير البنية التحتيّة للخدمات وتوحيدها في جميع مناطق المملكة.

وطلبت الشركة من عملائها في المدينة المنورة وتبوك، تحديث بياناتهم والتسجيل بفرعها الإلكتروني، من أجل عدم توقف الخدمة عنهم، حيث سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة.

وأوضحت أن التسجيل سيمكن العملاء من الحصول على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاراتهم عبر نظام “سداد”، من خلال معرّف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة (015).

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق الخدمة في محافظات منطقة الرياض، وذلك بعد إنجازها في منطقتي جازان والشرقية، تمهيداً لتعميمها في في جميع مناطق المملكة.