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عثر عليها الابن بعد وفاته.. وصية بجوال مواطن تجد تفاعلا كبيرا

عثر عليها الابن بعد وفاته.. وصية بجوال مواطن تجد تفاعلا كبيرا
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تواصل – الرياض:

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع مواطن نشر وصية والده، التي عثر عليها في جواله، يحثه فيها على الصلاة والبر بأمه وصلة الرحم.

وذكر المواطن عبدالله الجهيمي أن هاتف والده مغلق منذ وفاته، لكنه اضطر لفتحه للحصول على بعض المعلومات لإنهاء إجراءات خاصة بالعائلة، فوجد أباه مدوناً وصية له تتألف من أكثر من 10 نقاط حثه على الالتزام بها.

ونشر الجهيمي نص الوصية التي تركها والده خضران الجهيمي، والتي تمحورت حول الصلاة، والبر بأمه، والاهتمام بإخوته وأخواته، وصلة الرحم، وتلبية دعوة الأقارب والأصدقاء في المناسبات المختلفة، وتجنب الديون، وأمنيته أن يراه موظفاً بإحدى الشركات الكبرى قبل وفاته.
وحازت الوصية على انتشار وإعجاب واسعين على موقع “تويتر”، حيث حظيت بأكثر من 18 ألف إعادة تغريد، و35 ألف إعجاب، إضافةً إلى أكثر من 6 آلاف تعليق يثني على وصية الوالد ويدعو الابن للالتزام بما جاء فيها، وذلك حتى كتابة الخبر.
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