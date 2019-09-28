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إحالة منتحلي صفة المتقدم لاختبار التخصصات الصحية لإمارات المناطق

إحالة منتحلي صفة المتقدم لاختبار التخصصات الصحية لإمارات المناطق
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر أنه ستتم إحالة منتحلي شخصية المتقدم على اختبار التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى إمارة المنطقة المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم ضدهم.

وأوضحت المصادر أن العقوبات يمكن أن تصل إلى حظر سجل المرشح ومنتحل الشخصية المتقدم عنه، كما يتم تطبيق عقوبات الغش في حال ثبتت إدانتهم بذلك، فيما يتم إبلاغ هيئة التخصصات بما يتم التوصل إليه من إجراءات، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأضافت أنه في حالة صدور أمر قضائي يثبت إدانة الممارس الصحي، يمكن للهيئة إعادة تقويمه للتأكد من كفاءته المهنية.

 

 

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