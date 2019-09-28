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«الفوزان» ينفي صلته بحسابات منسوبة له على مواقع التواصل

«الفوزان» ينفي صلته بحسابات منسوبة له على مواقع التواصل
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، اليوم السبت، بياناً توضيحيا عن حسابات منسوبة له على على موقعي “تويتر” و”يوتيوب”.

وأوضح الشيخ الفوزان أن كل ما يُنسب إليه من مواقع بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لا تربطه به علاقة، وأن من أنشأها هو الذي يتحمل مسؤوليتها.

وأبان أن مواقعه الرسمية الوحيدة هي التي تشرف عليها مؤسسة الدعوة الخيرية والشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، وهي على الإنترنت (http://www.alfawzan.af.org.sa)، وعلى تويتر (twitter.com/salihalfawzan)، وعلى فيسبوك (https://www.facebook.com/salihalfwzan)، وعلى يوتيوب (youtube.com/user/salihalfawzan).

وأكد الشيخ أن هذا البيان يلغي أي أذن سبق أن كتبه لأي جهة أو فرد، مشدداً على أن مؤسسة الدعوة الخيرية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإشراف على المواقع الرسمية الخاصة به.

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