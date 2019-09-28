الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

دوائر ثلاثية بالمحاكم الجزائية للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري

دوائر ثلاثية بالمحاكم الجزائية للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني
0

تواصل – الرياض:

وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بتخصيص دوائر قضائية ثلاثية في المحاكم الجزائية للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري.

أوضحت ذلك مصادر مطلعة وقالت إن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي سوف تتولى مراجعة ومتابعة عمل الدوائر والرفع للمجلس بذلك خلال سنة من مباشرتها، مشيرة إلى أنه سيعاد توزيع القضايا التي لم يغلق فيها باب المرافعة قبل تاريخ نفاذ القرار، حسب “عكاظ”.

وأضافت أن الدوائر القضائية تختص بالنظر في دعاوى الفساد والقضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الرشوة ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة والنظام الجزائي لجرائم التزوير، إضافة إلى نظام مكافحة غسيل الأموال وما يقترن بها من قضايا جنائية.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المعجب»: أبوابنا مفتوحة لأي قضية فساد حتى ضد «النيابة العامة»

«المعجب»: أبوابنا مفتوحة لأي قضية فساد حتى ضد «النيابة العامة»

أمر ملكي باستحداث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة

أمر ملكي باستحداث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة

«الأحيدب» يكشف عن أهم ما خرجت به حملة «مكافحة الفساد»

«الأحيدب» يكشف عن أهم ما خرجت به حملة «مكافحة الفساد»

النائب العام: التحفظ على 56 من موقوفي الفساد.. والتسويات تجاوزت 400 مليار ريال

النائب العام: التحفظ على 56 من موقوفي الفساد.. والتسويات تجاوزت 400 مليار ريال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>