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مختص بالطقس: ذروة عدم الاستقرار الجوي جنوب وغرب المملكة.. تبدأ اليوم

مختص بالطقس: ذروة عدم الاستقرار الجوي جنوب وغرب المملكة.. تبدأ اليوم
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تواصل – الرياض:

توقع المختص في مجال الطقس والباحث في الظواهر المناخية، زياد الجهني، بداية ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي على جنوب وغرب المملكة، اعتبارا من اليوم (السبت)، تمتد نحو مرتفعات الطائف ومكة والمدينة وتستمر حتى نهاية الأسبوع، نتيجة اندفاع رطوبة مدارية تزداد معها نسبة الأمطار.

وقال الجهني إنه من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجنوبية والغربية للبلاد هطول أمطار غزيرة امتداداً من جازان ونجران جنوباً، مروراً بمنطقة عسير وما حولها والباحة، وتتجه شمالاً لمرتفعات مكة والطائف والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة وينبع، تصحبها حالة عدم استقرار جوي وذروة تأثيره من الأحد إلى الأربعاء.
وأشار إلى أن الحالة القادمة خلفها إعصار “ميكا”، ويصحبها انخفاض بدرجات الحرارة على شمال المملكة والوسطى، بينما ترتفع درجات الحرارة على المنطقة الغربية، لافتاً إلى المنطقة تعيش فترة انتقالية بين الصيف والخريف، والحر والبرد استعداداً لقرب موسم الشتاء.
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