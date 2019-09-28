«دارة الملك عبدالعزيز» توضح حقيقة شكل «العلم السعودي الأول»

تواصل – الرياض:

قالت دارة الملك عبدالعزيز إن ما يتم تداوله من معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تاريخ العلم السعودي غير صحيح، وذلك بشأن رسم يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، مؤكدة أن المعلومات المتداولة مغلوطة.

وأضافت دارة الملك عبدالعزيز في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنها لاحظت تداول ونشر معلومات عن العلم السعودي، ووضع رسم يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، وهذا غير صحيح، وهذا مخالف لما ورد في المصادر، وهو أنه راية خضراء مشغولة من الخز (النسيج) والإبرسيم (أجود أنواع الحرير)، مكتوب عليها (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وأوضحت: “كما ورد في المصادر المعاصرة الأخرى للدولة السعودية الأولى، مثل علي بك العباسي الإسباني” مبينة أن العلم السعودي اليوم هو امتداد لذلك العلم.