ما موقف الدول العربية من تأشيرة السياحة الجديدة؟.. « الجوازات» توضح

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، الجمعة، تفاصيل الدول المؤهلة للتأشيرة السياحية الإلكترونية والتأشيرة السياحية عند الوصول.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مغرد استفسر عن موقف الدول العربية من التأشيرة السياحية، حيث قال في سؤاله: “باقي الدول غير الـ ٤٩ يتطلب إصدار التاشيرة من الممثليات، فهل يعني ذلك أن مصر مثلا مشمولة في قرار التاشيرة السياحية؟”.

ورد المديرية العامة للجوازات بقولها: “بإمكانك الاطلاع على الدول المؤهلة للتأشيرة السياحية الإلكترونية والتأشيرة السياحية عند الوصول عبر (الرابط).

يذكر أن المملكة أعلنت فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وذلك من خلال إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب إنه بات متاحاً لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.

وأضاف أنه وفقا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.

وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلاً من 3% من إجمالي الدخل القومي حالياً، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حالياً.