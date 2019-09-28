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مستفيد لـ «حساب المواطن»: عَجلوا بالفلوس.. و«البرنامج» يرد
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم يُصرف بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حالة العطلات.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد طالب بسرعة إيداع الدعم في حسابات المستفيدين بقوله: “عجلوا بالفلوس”.

ورد برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ23 والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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