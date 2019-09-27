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السودان يطلب دعم المملكة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

السودان يطلب دعم المملكة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب
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تواصل – فريق التحرير:

طلب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، دعم المملكة العربية السعودية، لإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف حمدوك، أن الخرطوم “تطمع في دعم المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وعلى رأسها وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب”، موضحا أن “إزالة السودان من هذه القائمة ستكون مفتاحا لحل العديد من التحديات”.

وجاء طلب حمدوك أثناء لقائه اليوم وزير الخارجية إبراهيم العساف، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لـ”وكالة أنباء السودان الرسمية”.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن بلاده “لا تحتاج للهبات والمنح ولكن تحتاج إلى الاستثمار الحقيقي، داعيا إلى ضرورة تكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار وإزالة العراقيل التي كانت تواجهه”.

من جهته، أكد وزير الخارجية إبراهيم العساف، بذل مساعيه القصوى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مع الجانب الأمريكي وبشكل سريع، مؤكدا أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك.

وأشار العساف إلى وجود رغبة لدى السعودية في إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتحسين المشاريع القائمة في السودان.

 

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