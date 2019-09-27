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أمطار غزيرة وسيول على محافظات جازان.. والدفاع المدني يحذر (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

هطلت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات جازان، اليوم، وبدأ على إثرها جريان الشعاب والأودية في مختلف المحافظات.

وتركزت الأمطار على المحافظات الجنوبية والجبلية شرق جازان، فيما شهدت المناطق الساحلية أمطارا متوسطة.

وسال على إثر الأمطار التي شهدتها محافظات عدة في شرق جازان، أودية بمحافظة الطوال ومركز الموسم ووادي شهدان وقرى ووعال وجورى، وشعاب بالمنطقة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بجازان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وإتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.

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