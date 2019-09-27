«فيسبوك» يُخفي عدد «الإعجابات».. تعرّف على السبب

تواصل – وكالات:

يسعى موقع فيسبوك إلى تقليص مشاعر «القلق والغيرة» التي يعاني منها بعض مستخدميه عندما يضعون منشوراتهم على منصة التواصل الاجتماعي ولا تحظى تلك المنشورات بالعدد المرجوّ من الإعجابات.

وبدأ موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة، اختبار ميزة جديدة لإخفاء عدد الإعجابات التي تظهر على المنشورات التي يضعها المستخدمون على منصته، ستُمكن صاحب المنشور فقط من رؤية عدد الإعجابات التي حصل عليها منشوره والأشخاص الذين أعجبوا بالمنشور، بينما لن يتمكن الآخرون أو أصدقاء المستخدم على «فيسبوك» من رؤية تلك الإعجابات وأصحابها.

يشار إلى أن منصة «إنستقرام» التابعة لـ«فيسبوك» كانت قد بدأت باختبار ميزة «إخفاء الإعجابات» في أبريل الفائت عند مستخدميها في كندا، ووسعت اختبارها ليشمل بلدانا أخرى مثل نيوزيلندا وإيرلندا وأستراليا عندما أشارت الإحصاءات إلى أن المستخدمين فضلوا إخفاء الإعجابات.