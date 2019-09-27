ترشيح 200 طالب للابتعاث إلى أرقى جامعات بريطانيا في تخصص التمريض

تواصل – واس:

عقد برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية ملتقى بمشاركة أعرق الجامعات البريطانية، وهي جامعة بيرمنجهام التي تصنف من ضمن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وأفضل عشر جامعات في تخصص التمريض عالمياً، وجامعة نوتينجهام التي تحتل المرتبة الـ28 عالمياً في تخصص التمريض، وجامعة كوينز التي تحتل المرتبة الـ20 عالمياً في مجال التمريض، وجامعة كوفنتري وجامعة يوكلان.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات وعقد الشراكات والاستفادة من المخرجات الطبية، لتشغيل المدن الطبية مستقبلاً والاستنارة بخبرات الجامعات والمستشفيات الأمريكية والبريطانية، بما يخدم استراتيجية المدن الطبية ورؤيتها في التميز الطبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وتضمن الملتقى إقامة محاضرات تعريفية وورش عمل للتعريف بأنظمة ولوائح الابتعاث، بالإضافة إلى اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية من قبل منسوبي الجامعات البريطانية لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لدى المرشحين وتسهيل عملية الحصول على القبول الفوري، وتم ترشيح 200 طالب وطالبة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود الرشيدي إلى أن المدينة الطبية في الرياض هي أحد أبرز وأكبر المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في بداية هذا العام، حيث تحتوي على 2400 سرير في كل من الرياض وجدة، وفي كل مدينة مستشفى رئيس، وسبعة مستشفيات متخصصة، وهي مستشفى الأورام، مستشفى الأطفال، مستشفى التأهيل الطبي، مستشفى الجراحات المتخصصة، مستشفى الأعصاب والعظام، مستشفى النساء والولادة، مستشفى القلب والأوعية الدموية، ومستشفى الطب النفسي.

وأضاف الدكتور الرشيدي أن هذه المستشفيات تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية في المدن الطيبة، مشيراً إلى أن رسالة المدن الطبية بوزارة الداخلية هي الاستخدام الأمثل للخبرات الطبية والتقنية الحديثة؛ لتقديم خدمة طبية بجودة عالية تحوز على رضا المريض.