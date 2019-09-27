الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

ترشيح 200 طالب للابتعاث إلى أرقى جامعات بريطانيا في تخصص التمريض

ترشيح 200 طالب للابتعاث إلى أرقى جامعات بريطانيا في تخصص التمريض
0

تواصل – واس:

عقد برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية ملتقى بمشاركة أعرق الجامعات البريطانية، وهي جامعة بيرمنجهام التي تصنف من ضمن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وأفضل عشر جامعات في تخصص التمريض عالمياً، وجامعة نوتينجهام التي تحتل المرتبة الـ28 عالمياً في تخصص التمريض، وجامعة كوينز التي تحتل المرتبة الـ20 عالمياً في مجال التمريض، وجامعة كوفنتري وجامعة يوكلان.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات وعقد الشراكات والاستفادة من المخرجات الطبية، لتشغيل المدن الطبية مستقبلاً والاستنارة بخبرات الجامعات والمستشفيات الأمريكية والبريطانية، بما يخدم استراتيجية المدن الطبية ورؤيتها في التميز الطبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وتضمن الملتقى إقامة محاضرات تعريفية وورش عمل للتعريف بأنظمة ولوائح الابتعاث، بالإضافة إلى اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية من قبل منسوبي الجامعات البريطانية لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لدى المرشحين وتسهيل عملية الحصول على القبول الفوري، وتم ترشيح 200 طالب وطالبة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود الرشيدي إلى أن المدينة الطبية في الرياض هي أحد أبرز وأكبر المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في بداية هذا العام، حيث تحتوي على 2400 سرير في كل من الرياض وجدة، وفي كل مدينة مستشفى رئيس، وسبعة مستشفيات متخصصة، وهي مستشفى الأورام، مستشفى الأطفال، مستشفى التأهيل الطبي، مستشفى الجراحات المتخصصة، مستشفى الأعصاب والعظام، مستشفى النساء والولادة، مستشفى القلب والأوعية الدموية، ومستشفى الطب النفسي.

وأضاف الدكتور الرشيدي أن هذه المستشفيات تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية في المدن الطيبة، مشيراً إلى أن رسالة المدن الطبية بوزارة الداخلية هي الاستخدام الأمثل للخبرات الطبية والتقنية الحديثة؛ لتقديم خدمة طبية بجودة عالية تحوز على رضا المريض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق «عربي» هرب حبوباً محظورة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق «عربي» هرب حبوباً محظورة

«الداخلية» تُنفذ حكم القتل تعزيراً في «بحريني».. ارتكب هذه الجريمة

«الداخلية» تُنفذ حكم القتل تعزيراً في «بحريني».. ارتكب هذه الجريمة

أمر ملكي بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل

أمر ملكي بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل

القصاص من إثيوبية طعنت طفلة بـ«سكين» حتى الموت

القصاص من إثيوبية طعنت طفلة بـ«سكين» حتى الموت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>