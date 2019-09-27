الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

علماء يبتكرون جهازاً ثورياً لمكافحة الصلع

علماء يبتكرون جهازاً ثورياً لمكافحة الصلع
0

تواصل – وكالات:

ابتكر مهندسون من جامعة ويسكونسن في ولاية ماديسون الأمريكية، جهازا جديدا رخيص الثمن لتحفيز نمو الشعر، يمكن وضعه تحت القبعة العادية لمعالجة الصلع دون أن يلاحظه أحد.

يمثل تساقط الشعر مشكلة يعاني منها كثير من الرجال، و يلجأ البعض إلى طريقة التحفيز الكهربائي لنمو الشعر، وهي طريقة تساعد في نمو الشعر، ولكنها تتطلب استخدام أجهزة ضخمة، وبطاريتها تحتاج إلى الشحن باستمرار.

تمكن المهندسون تحت إشراف البروفيسور، سودون وانغ، من ابتكار جهاز لاسلكي يتغذى من حركة المستخدم، ما يستبعد الحاجة إلى بطارية كبيرة. في الوقت الذي يحفز فيه الجهاز فروة الرأس بنبضات كهربائية منخفضة، تساعد على استعادة نمو الشعر، كما أن تأثير الجهاز لا يتوغل إلى أعمق طبقات فروة الرأس العليا، فلا يسبب أي أعراض جانبية.

واختبر المهندسون هذا الجهاز على فئران مخبرية حلق شعرها، ومجموعة أخرى أعطيت مستحضر طبي يساعد على نمو شعرها، والمجموعة الثالثة أعطيت محلول ملحي، فكانت النتيجة أن شعر فئران المجموعة الأولى استعادت شعرها أسرع من فئران المجموعتين الأخريين.

بعد ذلك اختبر الجهاز على فئران لا ينمو شعرها بسبب نقص عوامل النمو، فنمت شعيرات بطول 2 ملم بعد مضي تسعة أيام، بينما نمت شعيرات بطول ملليمتر واحد في المنطقة المجاورة لها التي عولجت بمستحضر طبي، حيث اتضح من دراسة جلد هذه الفئران أن الجهاز يحفز إطلاق المواد الكيميائية الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر.

وينوي المبتكرون اختبار الجهاز على حيوانات زرع جلد الإنسان في مناطق من  جسمها، قبل اختباره على الإنسان. لكن المثير في الأمر، هو أن البروفيسور وانغ اختبر الجهاز على والده الأصلع، وبعد مضي شهر نما شعر رأسه ثانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أسهل وأرخص طريقة لمكافحة الصلع.. بـ«القهوة»

أسهل وأرخص طريقة لمكافحة الصلع.. بـ«القهوة»

3 وصفات طبيعية وآمنة لتنظيف فروة الرأس

3 وصفات طبيعية وآمنة لتنظيف فروة الرأس

اكتشاف علمي جديد يواجه مرض «السكري».. تعرف عليه

اكتشاف علمي جديد يواجه مرض «السكري».. تعرف عليه

أسباب ألم فروة الرأس وتساقط الشعر عند النساء وطرق العلاج

أسباب ألم فروة الرأس وتساقط الشعر عند النساء وطرق العلاج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>